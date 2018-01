Galerii ja video: südalinna ristmik ei allu linnaametnike soovunelmatele

Tegemist on nimelt ühega vähestest ristmikest kesklinnas, kus jalakäijate ülekäigukoht pole mitte kuidagi tähistatud – ei liiklusmärgi ega teekattemärgistusega.

Selle tagajärjel on tekkinud sellel linna ühel tuiksoontest olukord, kus Estonia puiesteelt Kentmanni tänavale keeranud sõidukid peaksid rangelt liikluseeskirju vaadates andma teed seal teed ületada soovivatele jalakäijatele, kuid reaalsuses on olukord täpselt vastupidine.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles Postimehele, et jalakäijatele ülekäigu rajamine Kentmanni tänava ja Estonia puiestee ristmikule vähendaks jalakäijate tähelepanu sõidukite osas ning selline olukord oleks ohtlikum tänasest lahendusest. Palju parem olevat tema sõnul ristmikul paiknev füüsiline takistus – metallvõre.

«Liikluse rahustamiseks on enne pööret Kentmanni tänavale paigaldatud füüsiline takistus ning see toimib efektiivselt. Ülekäiguraja rajamine kõnealusesse kohta aga ei tooks soovitud tulemust ning suurendaks liiklusõnnetuste ohtu just jalakäijatele,» ütles ta.

Kuna selles kohas on saavutatud jalakäija kõrgendatud tähelepanu ning sõidukite liikluse rahustamine ja jalakäijatega ei ole juhtunud liiklusõnnetusi, siis muudatusteks puudub tema hinnangul põhjus ning seda ei tehta.