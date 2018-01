Siin need on: lekkisid supertelefoni Samsung S9 andmed

Palju karbil just näha pole, kuid näiteks võib välja lugeda, et telefonil saab olema «superkiire» kaamera ning üllatusena ka AKG toodetud stereokõlarid – neid pole juba hea tükk aega ühelgi tuntud telefonil olnud (erandiks Pixel 2 XL). AKG on seni tootnud Galaxy tipptelefonidele ka kõrvaklappe ja need on tõesti väärt kaup.

Näeme ka seda, et telefon tuleb 5,8-tollise QHD+ Super Amoled ekraaniga ning telefoni välisvorm on sarnaselt S8-ga ümarate nurkade ja kumerate servadega. Jätkuvalt on see veekindel – IP68 sertifikaadiga.

Selfie-kaamera saab mobiilil olema koguni 8-megapiksline ning põhikaamera 12-megapiksline. Varustatud on see Dual Pixel tehnoloogiaga, optilise pildistabilisaatoriga (OIS) ning videoid saab teha ka eriti aeglustatud režiimis. Objektiive on taas kaks – ühe ava suuruseks f/1.5 ja teisel f/2.4. Põhimälu on mobiil 64 GB ja RAM 4 GB.

Uus mobiil tuleb Samsungile omaselt kahes variandis: Galazy S9 ja S9+ (6GB RAM ja 512 GB ROM). Telefonil on jätkuvalt iiriseskänner.

Allikas: Gadgets360