Ratas pakkus Eestist palju digiarenenumale Taanile ühinemist X-teega

Euroopa Komisjon on avaliku ja erasektori koondarvestuses hinnanud Taani digitaalselt kõige arenenumaks riigiks Euroopa Liidus, Eesti on üheksandal kohal.

Valitsuse pressiesindaja teatel pakkus Ratas kahe riigi digikoostöö tihendamise võimalusena Taani kolleegile välja «tihedamat riiklike andmevahetusplatvormide koostööd nagu Eestil ja Soomel on juba töös».

Lisaks arvanud Ratas, et nii taanlastel kui ka eestlastel on olemas digigeen ning lisanud, et Eestit ja Taanit ühendavad elutähtsad teenused näiteks panganduses, telekommunikatsioonis ja energeetikas.