RIA jääb ilma veel ühest tippeksperdist

Viimastel kuudel just ID-kaardi turvanõrkuse lahendamisega avalikkuse tähelepanu all olnud Klaid Mägi liitub veebruarist Eesti küberjulgeolekuettevõttega CybExer Technologies.

CybExeri juhatuse liige Janek Gridin nimetas Klaid Mägit üheks paremaks küberjulgeoleku eksperdiks Eestis – seda just reaalsete küberintsidentide lahendamisel.

Klaid Mägi on nii era- kui avaliku sektori asutustes IT- ja küberspetsialistina ning -juhina töötanud üle 17 aasta.

RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul on tal asutuse vaates kindlasti väga kahju, et kaotab tippspetsialisti ja särava kolleegi. «Kuid laiemalt vaadates mõistan tema otsust edasi liikuda. Usun, et senine kogemus RIAs on andud selleks väga hea pinnase,» ütles Peterkop.

Klaid Mägi enda selgitusel on CybExeri meeskonnaga liitumine loogiline samm pärast CERT-EE edukat taaskäivitamist ja vedamist läbi põneva, ent samas ka keerulise Eesti Euroopa Liidu eesistumisperioodi.

«Olen ka varem öelnud, et minu viimane suur väljakutse RIAs oli seista oma meeskonnaga selle eest, et eesistumine kulgeks valutult. Täna võib öelda, et me saime selle ülesandega väga hästi hakkama,» lausus Mägi. «Seetõttu on nüüd paras aeg edasi liikuda ning võtta vastu väljakutse erasektoris, kus järjest suuremate küberriskidega peavad arvestama sellised elutähtsad sektorid nagu pangandus, energeetika, transport ja meditsiin.»

Mägi sõnul näeb ta oma missiooni muu hulgas selles, et korralda CybExeri maailmatasemel küberharjutusväljakutel väga realistlikke ja keerukaid küberõppusi nii valitsustele kui kriitilistele infrastruktuuri ettevõtetele üle maailma.