Starman kadus

Kadunud on muu hulgas veebileht starman.ee, mis suunab kasutaja nüüd Elisa veebi. Elisa nime alla on ühendatud esindused ja klienditeenindus, lisaks veebis olev iseteenindus.

Senine Starmani teleteenus – nii kaabelTV kui ZuumTV - kannab tänasest nime Elisa Elamus, Starmani koduinterneti teenus on uue nimega lihtsalt Elisa koduinternet.

Küll aga muutub arveldamine - kõiki Starmani tooteid ja teenuseid pakutakse nüüdsest Elisa brändi all ning arveid hakkab nende eest esitama Elisa Teleteenuste AS. Kõik otsekorraldused jäävad kehtima ja neid ei ole vaja muuta - pank teeb ise vajalikud muudatused.

Arve esitajaid on esialgu kaks: Elisa Eesti AS seniste Elisa teenuste-toodete eest ning Elisa Teleteenuste AS seniste Starmani toodete-teenuste eest.