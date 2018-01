Eestis pandi püsti päris oma ventilatsiooniseadmete tööstus

Pea kõik Airoboti detailid ja kogu tarkvara on välja arendatud ja toodetud Eestis. Tõsi, mootorid ja soojusvahetid on toodetud Saksamaal, kõik muu aga siinmail.

Airobot on tootja teatel isemõtlev: mõõdab rõhku, temperatuuri, õhuniiskust ja CO² ning vajadusel reguleerib neid. Kõrgtehnoloogiline seade võimaldab luua ja hoida ruumides kvaliteetset sisekliimat inimese sekkumata ja väikese energiakuluga.

«Meile teadaolevalt Eestis praegu soojustagastusega ventilatsiooniseadmete tootmine ja tootearendus puudub. Lähiriikidest on kõige tugevamad selles osas Skandinaavia ettevõtted, kuid siiani ei ole kuulnud, et keegi neist pakuks täiesti autonoomseid isemõtlevaid seadmeid,» ütles Airobot OÜ juhatuse liige Heiki Aulik.

Tema sõnul on Airoboti seadmeid arendades tehtud kõik selleks, et kasutajal oleks võimalikult lihtne: masina seadistamine käib lihtsalt voolu ja internetikaabli ühendamisega ning juhtimiseks mõeldud äpp, veebikeskkond ja vajadusel nupukontroller on lihtsad ja loogilised.

Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori professor Jarek Kurnitski sõnul on Eestis toimunud murrang hea sisekliima ja ventilatsiooni väärtustamisel.

«Elamute renoveerimisel on soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon leidnud laialdast kasutamist ning samamoodi on see vältimatult vajalik uute hoonete ehitamisel, millele hakkavad peatselt kehtima liginullenergianõuded. Soojustagastusega ventilatsioon suudab samal ajal tagada värske ja puhta õhu ning eeskujuliku energiatõhususe, sest väljapuhutav õhk soojendab tasuta üles sissepuhutava õhu. Ongi ülimalt oluline, et sellised kõrgtehnoloogilised seadmed oleksid intelligentsed ja töökindlad. Ma usun, et Eesti ettevõte suudab pakkuda hea funktsionaalsuse ja kasutajaliidesega seadmeid, mis teeksid inimeste elu lihtsamaks,» tõdes professor Kurnitski.

Airoboti tehnoloogiajuht Gert Valdek märkis, et Airoboti seadmed on loodud nii, et neid oleks võimalik tarkvaraliselt ajas uuendada ja pidevalt edasi arendada.

«Töötame koostöös Eesti ülikoolidega, praegu uurime koostöös TTÜ kliimalaboriga, kuidas oleks külmas Eesti kliimas kõige energiaefektiivsem seadet ülal pidada,» sõnas ta. «Oleme mitme kliendi soovil lisanud neile ka võimekuse ventilatsiooni kaudu maja eelkütta, et oleks saabudes mõnusam olla. Lisaks on vajadusel võimalik Airoboti salvestatavaid andmeid analüüsides saada teavet inimeste hapnikutarbimise, ruumides liikumise jms kohta, mida saaks kasutada omakorda näiteks hea une ja tervisega seotud näitajate analüüsimiseks.»

Esimesed tootmisesse minevad seadmed on soovitatud ventileeritavale pinnale suurusega kuni 220m². Lähitulevikus on plaanis tootevaliku suurendamine. Airoboti loomisel on arvestatud, et seda saaks soovi korral lihtsalt asendada mõne olemasoleva vanema ventilatsiooniseadmega.