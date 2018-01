Narvas pandi Nazarbajevi ja Korbi nimel püsti kummaline krüptoäri

Ettevõtmise taga on mittetulundusühing G-Global Development Community ning selle taga on varem mitmeid töötukassa projekte kihva keeranud Deniss Tsõgo ja Ida-Eesti erahariduse valdkonna aktivist Hanon Barabaner.

Nad on püsti pannud portaali G-Global Business ning selle näiliseks eesmärgiks on luua justkui üleilmne uus krüptovaluuta nimega G-Global. Just üleilmselt tunnustatud krüptoraha loomise Nursultan Nazarbajev Astana majanduskonverentsil tõesti teinud oli.

Tsõro ja Barabanev on oma portaali loomisel sellest ideest aga aru saanud omamoodi. Nemad on loonud portaali, kus krüptovaluutaks nimetatakse tavapärast töövahendusportaali – täpsemalt saab endale hea raha eest portaali vahendusel väidetavate asjatundjate käest nõu küsida.

«G-Global Business Portal on loomas uut krüptovaluutat, mille aluseks on inimlik intellektuaalne potentsiaal,» teatas ettevõte. Seega on sisuliselt tegemist veebipõhise konsultatsiooniäriga.

Tõsi, ettevõtte teatel on plaanis G-Globali süsteemiga liita kellelegi Sergei Sergienkole kuuluva ChronoBanki krüptoraha niega TIME.

G-Globali teatel on neile toetust avaldanud ka riigikogu keskerakondlasest liige Mihhail Korb.

Deniss Tsõro on varem tuntust kogunud sellega, et jättis OÜ Sotsiaalne Õppekeskus juhina täitmata töötukassa tellitud arvutikoolitusi. Tema suhtes viidi läbi ka kriminaalasi seoses Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskuse rahaasjadega.

Majandusteaduste doktor Hanon Barabaner on juhtinud Sillamäe majandus- ja juhtimisinstituuti ning tegevuse lõpetanud venekeelset kooli Ecomen, ta on Eesti Vene Akadeemilise Seltsi aseesimees ja Euraasia Teadlaste Majandusklubi üks asutajatest – see organisatsioon korraldabki Astanas majandusfoorumeid.

Kalikova: Tsõro toetamine oli idiootsus

Postimees kirjutas juba aastal 2006, kuidas justiitsministeerium toetas endise alkoholi- ja uimastisõltlase Tsõro rajatavat sotsiaalse adaptatsiooni keskust (SAK) 231 375 krooniga vaatamata narkoennetusega tegelevate ühingute korduvatele hoiatustele.

Mehe koostatud projekt nägi ette tööoskuste õpetamist ja tavaellu naasmist vanglast vabanenud endistele uimastisõltlastele. Aastaid uimasti- ja aidsiennetusega tegelenud riigikogu liige Nelli Kalikova nimetas otsust toona idiootlikuks.

Tema väitel on kohtulikult karistatud mehe näol tegemist suurekaliibrilise suliga, kes korduvalt lihtsameelseid ametnikke petnud. «Tema eesmärk on inimesi nöörida,» kinnitas ta. «Ta on must kuju, kellega me veel näeme vaeva.»