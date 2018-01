Kodanik süüdistab peaminister Ratast jahmatava mobiiliarve põhjustamises

Just peaminister Jüri Ratas oli esimesena see, kes möödunud augustis lahvatanud ID-kaardi kriisi ajal kutsus kõiki Eesti elanikke võtma ID-kaardi kõrval kasutusele ka teine tuvastusvahend mobiil-ID. Ka see on riiklikult tunnustatud tuvastusvahend ning kümned tuhanded inimesed selle tõesti kasutusele võtsid ning ei peljanud seejuures 12-eurost aastatasu, kirjutab rus.postimees.ee