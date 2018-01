Raport: vaata, kes juhivad isesõitvate autode arendust, kes jäävad maha

Kümme juhtivat isesõitvate autode arendajat on raporti hinnangul:

General Motors Waymo Daimler-Bosch Ford Volkswagen BMW-Intel-FCA Aptiv Renault-Nissan Alliance Volvo-Autoliv-Ericsson-Zenuity PSA

Üha enam pead tõstva isesõitvate autode tööstuse domineerimiseks läheb vaja nii arenenud tehnoloogiat kui ka võimekust spetsiaalsete andurite ja tarkvaraga sõidukeid masstoota. Selles osas jagunevad edetabeli liikmed laias laastus kaheks: need kellel on head tarkvaralised teadmised ja need, kes oskavad autosid ehitada.

Google'ile kuuluv Ränioru ettevõte Waymo on näiteks ammu juhtinud isesõitvate autode tarkvara välja arendamist, kuid nad peavad veel leidma omale partneri, kes ehitaks neile reaalselt ka autosid. Vastupidiselt võib öelda, et suured autotootjad oskavad valmistada autosid, kuid võivad jääda hätta ülikeeruka tarkvaraga.

Pingerida juhtiv General Motors suudab aga teha mõlemat, sest nad omastasid kaks aastat tagasi Räniorus paikneva tehnikafirma Cruise. Waymo on vahepeal sõlminud lepingu Fiat Chrysleriga, kes ehitab neile tellimuse peale 600 autot, kuid kindel partner on endiselt leidmata.

Teoreetiliselt on Tesla ainus Ränioru ettevõte, kellel on arvestatav autode valmistamise kogemus, seega võiks nemad justkui «võidujooksu» juhtida, kuid paraku on Navigant seadnud nad kõigist 19 ettevõttest viimasele kohale koos Apple'iga.

Tesla tõusis juhtivaks isesõitvate autode arendajaks 2015. aastal, kui tutvustas juhiabi režiimi, mille nimeks sai toona Autopilot. Tarkvara enda töötas tegelikult välja Iisraeli ettevõte Mobileye, kuid kahe firma vaheline koostöö katkes pärast hukkunuga lõppenud liiklusõnnetust, mille põhjustas Autopilot'i kasutamine.

Tesla on pärast seda üritanud tarkvara ise edasi arendada, kuid Naviganti raporti hinnangul on Autopilot jäänud arengus konkurentidest maha ja stagneerunud. Tesla katsesõidukitel puuduvad praegu ka lidari andurid ja nende riistvara ei suuda teisi andureid halva ilmaga puhtana hoida.

Tesla on paljuski keskendunud ka Model 3 tootmisele, mis ei taha hetkel kuidagi graafikus püsida. 2017. aasta lõpuks valmistas Tesla ainult 1550 Model 3 sõidukit. Samuti on nad vahepeal kaotanud mitu olulist inseneri.

Väga kiiresti arenevad Navigandi hinnangul ka suured autotootjad Daimler, Ford, Volkswagen ja BMW. Daimleri ja Boschi koostöös valminud sõiduassistent Intelligent Drive on raporti sõnul üks kõige võimekamaid omalaadseid.

Ford investeeris eelmisel aastal üle miljardi dollari vähetuntud iduettevõttesse nimega Argo. Aasta enne seda asutas autotootja Räniorus baseeruva tütarfirma Ford Smart Mobility.

Volkswageni Audi bränd teatas eelmisel aastal, et töötab välja liiklusummikutes aeglastel kiirustel sõitmiseks mõeldud autonoomset sõiduassistenti Traffic Jam Pilot.