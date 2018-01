Ettevaatust: mobiil-ID kasutamine välismaal võib põhjustada megaarve

Alles eile kirjutas Postimees juhtumist, kus peaministri üleskutsest ajendatud naine oli teinud endale mobiil-ID ja asus seda ohtralt välismaal olles kasutama – selle abil veebipankadesse sisse logima ja ülekandeid tegema. Tagajärg: tavapärasest ligi 80 eurot suurem mobiiliarve ning vähese infojagamise süüdistused nii peaministri kui Telia aadressile.

«Kõnealune juhtum on kindlasti õppetund ka meile,» tõdes Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Eestis on Mobiil-ID tehingud kõikidele klientidele tasuta. Aga kuidas ikkagi on mobiil-IDd kasutades võimalik endale nii suur arve tekitada? Põhjus on selles, et iga mobiil-ID kasutamise korra pealt saadab kliendi telefon koduriiki lausa kaks SMSi: isiku tuvastamiseks ja digiallkirja andmiseks.

Raigo Neudorf selgitab, et Euroopa Liidus viibides ei lisandu mobiil-IDga sooritatud tehingute pealt täiendavaid tasusid neil klientidel, kelle kasutuses on rändluspakett ehk pakett, millega saab kasutada mobiilside teenuseid kogu ELis koduturu hinnaga.

Teiste pakettide klientidele lisandub mobiil-ID tehingute eest täiendav SMSi hind ka Euroopa Liidus. Siiski on positiivne, et Euroopa Liidus toimub SMSi saatmine pea olematu summa eest ehk 0,012 eurot/sõnum.

Väljapool Euroopa Liitu on aga olukord teine – näiteks Araabia Ühendemiraatides on ühe SMSi hind 0,6 eurot ehk 50 korda kallim. Selline hinnastamine toimub vastavalt rändlusteenuse hinnakirjale, mille kehtestab välisoperaator.

«Viitame võimalikele hinnaerisustele ka oma veebilehel, kuid oleme nüüd otsustanud selle info kliendile veelgi nähtavamaks muuta. Samuti paneme oma esinduste töötajatele eraldi südamele, et kliente sellisest hinnastamise erisusest välismaal viibides informeerida,» lisas Neudorf. «Õnneks on sarnased juhtumid erandlikud ning kliendi poolt Postimehes kirjeldatu on ka meie praktikas esmakordne. Küll on vajalik ka kliendil endal näiteks välismaale reisides viia end kurssi võimalike lisatasudega, mis eri riikides mobiilsideteenuseid kasutades võivad kaasneda.»

Elisa: pöördumisi on olnud vähe

Elisa pressiesindaja Marika Raiski sõnul on mobiil-ID teemalisi küsimusi ja pöördumisi Elisa poole on olnud vähe.

«Küsimusi on vähe ehk ka seetõttu, et sagedamini EUs reisivad kliendid kasutavad juba Euroopa nutipakette, kus kõik kõned ja sõnumid kõikides EU riikides on paketi hinna sees,» ütles ta.

Mobiil-ID on tema sõnul jätkuvalt populaarne ja sellega liitub igal kuul tuhandeid uusi kasutajaid.

Alates septembrist on Elisas Mobiil-ID teenust kasutama hakanud üle 5000 uue kasutaja. Telia klientide seas on praegu veidi alla 100 000 Mobiil-ID kasutaja, septembrist alates on lisandunud tuhandeid uusi kasutajaid.

Kokku on Eestis ligi 160 000 mobiil-ID kasutajat. mobiil-ID teenust pakub Eesti riigile vastava riigihanke võitnud ettevõte SK ID Solutions (mille omanikud on Telia, Swedbank ja SEB).

Tele2: lõime lausa kalkulaatori

Tele2 pressiesindaja Kerli Link ütleb, et Tele2s on alates möödunud aasta septembrikuust Mobiil-ID lepingute sõlmimine kasvanud 50 protsenti.

Tema sõnul sisalduvad enamiku Tele2 pakettide mahus juba nii Eestis kui ka Euroopa Liidus kasutamiseks mõeldud SMSid ja nende pakettide omanikele Mobiil-ID kasutamise eest lisatasu ei rakendu.

«Väljaspool Euroopa Liitu või ainult Eesti-siseseks tarbimiseks mõeldud paketiga välismaal Mobiil-ID teenust kasutades kehtib rändluses SMSi saatmise hinnakirjajärgne tasu. Vastava info edastab ka klienditeenindaja,» kinnitas Link.

Ka Tele2 kodulehel on tema sõnul detailselt välja toodud info paketipõhiselt välisriigist Eestisse saatmisel SMSi hind ühe Mobiil-ID toimingu kohta (isikutõendamine või digiallkirja andmine).