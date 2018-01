Kuidas nutitelefoni aku kestvust pikendada?

TEE KINDLAKS KUHU VOOL LÄHEB

Selleks on nii Android kui IOS seadmetel menüüs, seaded all, valik “aku”. See võimaldab vaadata kuhu või milliste rakenduste peale energia on kulunud. Võib selguda, et mõni rakendus tarbib taustal kasutaja teadmata voolu, näiteks pidevalt võrgus olles ning uut infot alla laadides. Või siis üllatab mõni teine äpp, mida teadlikult kasutatakse, kulutatud energia hulgaga. Heaks näiteks on siin facebook. Sellisel juhul aitab aku seisukohalt küll paraku ainult enese teadlik piiramine. Kokkuvõtvalt võiks seega üle vaadata telefonis olevad rakendused ning neid vajadusel piirata, vähem kasutada või sootuks eemaldada.

REGULEERI EKRAANI HELEDUST

Teatavasti haarab enamiku nutitelefoni esiküljest enda alla ekraan. See on küll suur ja ilus vaadata, kuid tarbib paraku ka suurema osa akus olevast energiast. Seega mõjutab viimase vastupidavuse vaatest ekraani heleduse reguleerimine tulemust olulisel määral. Kuigi enamik telefone on seatud ekraani heledust automaatselt reguleerima, aitab selle käsitsi madalamaks seadmine aku kestvust oluliselt pikendada.

PIIRA TEAVITUSI JA E-KIRJADE KONTROLLIMISE INTERVALLI

Aku vastupidavust aitab tõsta ka erinevate teavituste piiramine. Uudised, rakenduste uuendused ja muud teavitused kuvatakse reeglina kohe telefoni ekraanile ning vilkuma hakkab ka vastav tuluke. Siin tasuks mõelda, kas pakutav info on ikka kõikide rakenduste puhul ülioluline ja vajalik kohe kätte saada, kuna kõik see tarbib energiat. Seega tasub äppide teavituste seaded üle vaadata ja mitteolulised teavitused piirata. Sama kehtib ka E-kirjade kohta. Loomulikult on inimesi, kelle jaoks on väga oluline iga kiri kohe ka telefonis läbi lugeda, kuid sageli ei juhtu midagi kui e-kirja seadetes määrata saabuvate kirjade kontrollimise intervalliks näiteks 10 minutit. See tähendab, et postkast ei ole pidevalt ühendatud ning seega säästetakse taaskord energiat.