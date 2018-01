Läti Raudtee katsetab 3D prinditud veduriosi

Katsete käigus on uuritud osade sobivust, vastupidavust ja teisi omadusi, teatas Läti Raudtee. Esialgsed tulemused viitavad sellele, et 3D printimine on majanduslikult mõtekam väiksemate ebastandardsete osiste puhul, mille puhul see võtab vähem aega kui tavapärane tootmisprotsess või osade välismaalt tellimine.

LDZ Ritošā Sastāva Servissi tegevjuht Edgars Abrams ütles, et 3D printimisel on olulised eelised, kuivõrd see lubab kokku hoida aega ja ressursse. Ta märkis, et sedasi toodetud osad on oluliselt kergemad kui metallist analoogid ning nende suurust ja kuju saab hõlpsasti kohandada.