Äpp aitab sõlmida seaduslikke üheöösuhteid

Äpp nimega LegalFling töötab üsna samal põhimõttel nagu ükskõik milline sõnumivahetuse programm, olgu see siis Facebooki Messenger või Whatsapp, vahendab Metro.

Oletame, et keegi läheb baari, kohtub kellegagi, heameelega veedaks temaga ka öö koos. Selleks aga, et selles täit kindlust saada, avab ta äpi ja saadab sellesisulise kutse. Täpselt samamoodi, nagu ta saadaks sõnumit Whatsapp'is.

Õiguslikult siduvat nõusolekut üheöösuhteks võimaldava äpi nimi on LegalFling ja selle sünnile on eelnenud aasta, kus seksuaalne ahistamine on meediapealkirjades on tihedamini kui ei kunagi varem ning kus #metoo kampaania on üksnes teemat võimendanud.

Rootsis on selle mõjul läinud tänaseks olukord isegi nii kaugele, et on tehtud seaduseelnõu, mis nõuaks partneritelt enne seksuaalsuhtesse astumist selget nõusolekut.

LegalFling põhjendab oma kodulehel äpi loomist sellega, et seks ei pea mitte ainult lõbus olema, vaid ka «kõigile turvaline». Kui sa saad LegalFlingi kasutajaks registreerimise järel kelleltki kutse, siis seda vastu võttes oled sa keskkonna loojate sõnul andnud selleks õiguslikult siduva nõusoleku.

Kui aga keegi riputab selle järel seksilindistusi üles veebi või ei jaga partneriga infot võimalike suguhaiguste kohta, on need sammud tõlgendatavad lepingu rikkumisena ning teine osapool võib rikkuja kohtusse kaevata.

Äpis on võimalik ühe klikiga nõusolekut ka tagasi võtta. See lõpetab ka suhte õigusliku sidususe. Nõusolekuid võib kasutada ka pikaajalistes suhtes, kuna äpis saab suhte kestust nii tundides kuni määramata ajani paika panna. Ka võimaldab äpp selle kasutajatel nende voodieelistusi valida.

LegalFling ise ütleb, et nende keskkonnas sõlmitud lepingud on turvalised ning kaitstud plokiahela tehnoloogiaga, mida näiteks kasutatakse ka selliste krüptorahade nagu bitcoin'i turvalisuse tagamiseks.