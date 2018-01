700 000 Twitteri kasutajat on langenud Venemaa trollide lõksu

Eelmisel aastal tegi ettevõtte kindlaks, et tuhanded Twitteri kontod on seotud Venemaa trolliarmeega Peterburis, mis 2016.aasta valimiste ajal andis tooni kaose külvamisega USAs.

Kokku on Twitter tuvastanud 3 814 taolist kontot, millelt on tehtud kokku 175 000 postitust. Samuti on ettevõte tuvastanud 50 000 Venemaaga seotud automaatset kontot, mis saadavad sarnaseid teateid, et nii mõni teema uudisvoos ettepoole tõuseks.