Selgus uus Eesti küberturvalisuse juht

«Kübermaailmas ei ole riigi või otsest vastutuse piire. Meil tuleb alati rohkem teha ja vaadata laiemat pilti, mis hõlmab nii tehnot kui ka üldisemalt turvalisust puudutavat poliitikat,» ütles RIA juht Taimar Peterkop. Ta lisas, et uue juhi tugevuseks on riigi siseturvalisuse küsimusi puudutav tervikpilt, mis toetab RIA-t oluliste otsuste tegemisel ja prioriteetide seadmisel. «Usun, et ta toob meeskonda küll värsket mõtlemist kuid ka stabiilsust, töörahu ja motivatsiooni, et tagada kõige paremal moel küberturvalisust,» selgitas Peterkop

Tema hinnangul on RIAl lipulaeva roll Eesti küberturvalisuse eestseisjana, ent selge on ka see, et turvalisust luuakse üksnes tihedas koostöös erasektori, kodanike ja välispartneritega. «Tänane RIA omab selleks väga häid eeldusi, tugevat tehnilist võimekust ning analüütilist suutlikkust. Minu asi on saavutatut hoida ja edasi arendada, tagada töö tegemiseks vajalik tehniline võimekus, ressursid ja selged eesmärgid,» märkis Särekanno.