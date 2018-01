Veidi teistmoodi: sellest kiirendist saavad abi kultuuri- ja meedia startup'id

Storyteki juhi Sten Saluveeri sõnul on kiirendisse oodatud kandideerima ettevõtteid, mis tegutsevad filmi, sisuloome, muusika, mängude või meedia valdkonnas ning mis kasutavad ära uue tehnoloogia võimalusi. Eelistatud on ka need, kellel on juba olemas meeskond ning kindel nägemus oma toodete ja teenuste eksportimiseks.