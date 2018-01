Äriinglite juht: tõusmas on Eesti idufirmade uus laine

«Eelmise aasta oli tegelikult muutuste aasta – oleme idufirmade arenemise esimesest lainest jõudnud üle. praegu toimub, on valmistumine uueks laineks,» ütles Rein Lemberpuu ETV saates «Terevisioon».

Tema sõnul on mõned ajad tagasi alustanud ettevõtjad nö ringi täis saanud ja varem ettevõtlusega tegelenud inimesed on nüüd ingelinvestoritena peale tulemas. «Ootan põnevusega, mida uus aasta toob,» sõnas ta.

Lemberpuu andmeil on alanud aastal käivitumas viis kuni seitse uut fondi ning oodata on ka uut lainet idufirmade finantseerimise poolelt.

«Uut raha on tulemas ja seda on rohkem, kui varem – seda eriti alustavatele ettevõtetele,» lisas ta.

Eestlaste loodud idufirmasid iseloomustab see, edukamad neist on oma peakontori kolinud reeglina Londonisse või USAsse ning investeeringud saavad nende riikide äriühingud. Eesti hoiavad need idufirmad palkade ja töökvaliteedi hea suhte tõttu arendusüksusi ning Eesti riik kogub seetõttu kopsaka summa tööjõumakse.