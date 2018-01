Tarbijakaitse hoiatab: tasuta kõnesid välismaale ei ole olemas

Nimelt on hakanud tarbijad üsna sageli pöörduma tarbijakaitseametisse murega, et on helistanud välismaale ning hiljem avastanud oma arvelt tavapäraselt suuremad summad. Harv ei ole juhus, mil helistajad arvavad ekslikult, et paketipõhise tariifiga roaming hõlmab alati ka kõiki kõnesid välismaale. Eestist välismaa numbrile helistades ei ole aga tegemist roamingu ehk rändlusega.