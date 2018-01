Absurd Euroopas: välismaal on mobiili kasutada odavam kui kodus

Põhjus selleks on väga lihtne: Euroopa Liidus on kaotatud ära rändlustasud – see tähendab, et mujal Euroopas viibides – ehk koduvõrgust väljas olles – saab kõikjale helistada koduvõrgu tingimustega. Paraku ei kehti see reegel aga olukorras, kus ollakse kodus ja helistatakse mõnele välismaisele numbrile – siis on tegemist rahvusvahelise kõne võtmisega ning maksta tuleb täie rauaga krõbedaid tasusid.

Ühtlasi tähendab see seda, et kõigil meil, kellel on vaja teha kõnesid välismaistele numbritele, oleks kasulik omada mis iganes teise riigi mobiilioperaatori väljastatud numbrit, et olla Eestis olles rändluses ja nautida Euroopa rändlustasuvabadust.

Aga teeme olukorra puust ja punaselt selgeks. Esitasime meie kolmele mobiilioperaatorile kolm näidisjuhtumit – kui suur on hinnaerinevus, kui:

Helistan koduriigist oma Eesti numbrit kasutavale kolleegile, kes viibib Saksamaal? Helistan sama paketi raames tema Saksa operaatori numbrile? Helistan oma Eesti numbriga Soomes olles Soome kohalikule numbrile?

Eesti mobiilsideoperaatorite vastused neile näidetele olid järgmised:

Tele2

Lähtume sellest, et kliendil on pakett, mis sisaldab Euroopa Liidu rändluse ehk roaming’u tasuta kõneminuteid, SMSe ning internetti (enamik Tele2 pakettidest seda ka sisaldavad).

Juhul kui klient asub Eestis ja omab Eesti operaatori numbrit ning helistab oma sõbra Eesti operaatori poolt väljastatud numbrile (ükskõik, millises Euroopa Liidu riigis antud klient parasjagu ka ei viibiks), siis kliendilt selle eest tasu ei võeta. Kui sõber viibib välismaal ehk roaming’us, siis antud isik ise maksab vastuvõetud kõne eest vastavalt tema operaatori poolt kehtestatud roaming’u hinnakirjale vastuvõetud kõne eest.

Kui klient on Eestis ja Eesti operaatori poolt väljastatud numbriga helistab näiteks Saksa operaatori numbrile: sellisel juhul kehtib «Eestist välismaa numbrile helistamise ehk rahvusvaheliste kõnede» hinnakiri (näiteks Saksamaale helistamine 0,45 €/min).

Kui klient on Saksamaal ning helistab oma Eesti operaatori poolt väljastatud numbriga Saksa operaatori numbrile või Eesti operaatori numbrile ning tal on pakett, mis sisaldab ka juba Euroopa Liidus kasutatavaid minuteid, SMSe ning internetti: sellisel juhul eritasusid ei rakendata, see on juba paketi hinnas sees ja tegu on rändlusteenuse ehk roaming’u kõnega.

Kui Eesti operaatori klient on Soomes ja helistab Soome numbrile, sellisel juhul on tegu samuti rändlusega. Kui klient asub Eestis ja helistab Soome numbrile, siis on tegu rahvusvahelise kõnega ja rakendub vastav hind (0,36 €/min on Eestis Soome helistamine).

Ehk regulatsiooni omapära on selles, et kui klient on Eesti operaatori poolt väljastatud numbriga Eestis ja helistab oma Saksamaa tuttavale (Saksamaa numbrile), siis sellisel juhul ei ole tegu enam rändlusega (roaming’uga) vaid toimub helistamine välismaale ja maksta tuleb rahvusvahelise kõne eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Elisa