Telia asub maal esindustega otsi kokku tõmbama, esimesena langevad Põlva ja Valga

Kommentaar

Kuldar Leis, Põlva ettevõtja

Olen aastaid Telia klient olnud ettevõtetega, perega, lähikondsetega. Loomulikult on eesmärk netis võimalikult palju tehinguid ära teha, aga paraku on kogemus see, et pidevalt on tulnud ka esindusest läbi käia kas konsultatsiooni saamas, ostmas, remonti saatmas, uusi lahendusi arutamas telefonide, interneti või TVga.

Telia on olnud kvaliteediliider eriti just teeninduse osas, ehk ainuke probleem on olnud ülerahvastatuses esinduses. Kui oma kodulehel vastutustundlikust äritegemisest rääkivad suurfirmad maakonnakeskustest hiilivalt minema jalutavad, siis peame tõesti veel valjuhäälsemalt hakkama väikeettevõtluse toetamisest rääkima, olgu siis hind kallim, aga inimlikkust rohkem.