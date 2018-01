Valgamaa omavalitsused ähvardavad Telia teenustest loobuda

Kabritsa sõnul ei ole seni esitanud ühtegi veenvat argumenti Telia esinduse sulgemise kasuks. Valga esindus toimib tema sõnul hästi ja seal töötavad inimesed on pigem üle- kui alakoormatud. Jutt esinduse vähesest külastatavusest on tema sõnul ilmselge vale .

«Meie maakonna avaliku sektori asutused on juba üle kümne aasta olnud ühise kontsernina Telia suurkliendiks. Meid on kokku ligi 300 mobiiliabonenti, lisaks lauatelefonide ja internetiteenus, mille eest me Teliale kopsaka summa maksame. Tänaste uudiste valguses kaalume oma paketi väljatõmbamist sellest ettevõttest. Kui Telia ei näe põhjust Valgas teeninduspunkti pidada, pole ka meil põhjust edaspidi Telia kliendid olla,» leiab Kabrits.

Lõuna-Eesti Postimees kirjutas , et Telia sulgeb kuu lõpus külastajate vähesusele viidates esindused Põlvas ja Valgas, samas kui kohalike sõnul on Põlva kontoris järjekorrad ning klientidenappust pole.

Põlva ja Valga esinduse sulgemise peamine põhjus on tema sõnul üha vähenev külastajate ja klienditehingute arv, mida on mõlema esinduse puhul praegu mõnikümmend päevas.

«Tehnoloogia ja e-kanalite kiire areng oluliselt muutnud just klientide endi eelistusi ning harjumusi oma teenusepakkujaga suhtlemisel – üha vähem kliente vajab esinduses füüsilist asjaajamist. Järjest enam kliente eelistab oma sideoperaatoriga suhelda või osta elektrooniliste kanalite kaudu ning see avaldab otsest mõju esinduste töömahule. See on turul üldine trend ning puudutab enamikku teenusepakkujaid,» selgitas Neudorf.