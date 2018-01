Intervjuu Mikk Talpsepaga: mis juhtus tegelikult Singapuri konverentsiga

Novembri kolmel viimasel päeval Singapuris toimunud konverentsi nimega World Wealth Creation Conference (WWCC) korraldas Mikk Talpsepale kuuluv ettevõte Etalon Conference. Sel nädalal lekkis avalikkusesse informatsioon, et konverents ebaõnnestus nii piletite müügi, reaalsete külastajate hulga kui rahanumbritega. Mida arvab sellest kõigest Mikk Talpsepp ise?

Meie seni viimases intervjuus ütlesid sa, et ootate konverentsile 5000-10 000 osalejat. Kui palju tegelikult inimesi kohale tuli?

Kohale tuli üle tuhande inimese, pluss personali ka otsa. Esimese aasta ürituse kohta on see tegelikult väga hea tulemus. Inimesed, kes olid kohale tulnud, olid väga imestunud, et see on esimese aasta konverents ja meil ei olnud mingisuguseid korralduslikke apse – kõik toimis väga hästi, osalejad olid siuga väga rahul, paljud ütlesid, et tuleksid kindlasti järgmisel aastal jälle, mõned lubasid suurema kollektiivi kaasa võtta.

Eestlaste korraldatud konverents Singapuris FOTO: Korraldajad

Sel nädalal andis sinu juhitava Etalon Conference’i tegevjuht Tõnis-Denis Merkuljev välja signaale, et osalejaid oli küll tuhat, ent neist piletiostjaid vaid 200?

See ei vasta tõele. Samuti ei vasta tõele käibenumber.

Aga mis vastab tõele? Kui palju siis piletiostjaid oli?

Praegusel hetkel ei kuulu see avaldamisele. Võin öelda, et eksitud on suurusjärkudega. Vead on nii piletiostude, käibe- kui piletihinna numbrites.

Milliseks piletihinnad keskmiselt kujunesid?

Investeerimisklubi liikmed, kes olid väga varajased piletiostjad – umbes poolteist aastat ette -, said sooduspakkumise näiteks 380 euroga. Tavapileti hind oli sellel hetkel 500 ja 600 euro vahel, kahe pileti ostmisel 450 eurot.

Aga startupi jaoks, kes oleks tahtnud Singapuris investoritega kohtuda?

Startup-piletite hinnad olid suurusjärgus 1500 urot tükk.

Nüüd käibe juurde. Kas vastab tõele, et ürituse kahjum võis olla kuskil 900 000 eurot?

Kahjuminumbrit ma hetkel ei kommenteeri. Mul ei ole möödunud majandusaasta aruande andmeid, et ma seda teaks.

Hästi. Kas konverents oli kasumlik või kahjumlik?

Konverents oli kahjumlik.

Kui suur see kahjum oli?

Esiteks… See… Ma sellele küsimusele jätkasin vastamata. Oli kahjumlik, see on täiesti normaalne äritegevuse osa.

Kuidas korraldajad selle kahjumi katsid? Kas te jäite võlgu kellelegi? Esinejad, hotellid, konverentsikeskus – kõik on oma osa kätte saanud?

Konverents on minule võlgu. Kõik suuremad arved on tasutud. Meil on endal veel erinevatele partneritele nõudeid üleval, mõned väiksemad arved on meil endal tasumata – need ei oma mingisugust tähtsust.

Kui väike on väike selles kontekstis?

Mõni tuhande eurone arve on tasumata, samas on meil kordades suuremaid summasid kätte saada partneritelt.

Kogu konverentsi rahaline pool oli sinu kanda. Kas sinu kui füüsilise isiku kanda on ka saadud kahjum?