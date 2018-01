Postimehe rekordiotsing: kes pakub Tallinnas kiireimat mobiilset internetti

Tehnikafriikidele igati sobiv kommentaar Elisalt kõlab järgmiselt:

Lauluväljakul on tegemist kolme eri sageduse kombineerimisega ehk siis 3CC (800 Mhz + 1800 MHz +2600 Mhz). Oluline on ka sagedusriba laius, milleks selles tugijaamas on kokku 50 Mhz (millest 10 Mhz on 800, 20 Mhz 1800 ja 20 Mhz 2600).

1800 ja 2600 peal kasutame 4x4 MIMO tehnoloogiat ehk kui tavalise LTE puhul saadetakse terminali poole andmeid 2 antenniga, siis 4x4MIMO puhul saadame andmeid 4 antenniga. Kõige tipuks on kõigil kolmel sagedusel kasutusel ka 256 QAM modulatsioon. See modulatsioon võimaldab heas levis oleval kliendil saada LTE võrgus ca 1/3 võrra paremat kiirust võrreldes vana 64 QAM modulatsiooniga. Kõik see muidugi eeldab ka terminali tuge. Näiteks 256 QAM modulatsiooni võimaldavad Snapdragon 835 kiibiga telefonid ehk hetkel tippklassi mudelid.

Ka selle tugijaama asukoht pole juhuslik, sest suurema võimekuse loome just kohtadesse, kus ongi oluliselt rohkem kasutajaid. Samuti on nende sageduste liitmine see tee, mis võimaldab meil valmistuda 5G-võrgu avamiseks tulevikus.

Mis puutub aga mobiiltelefonidesse, siis tulevikukiiruste jaoks on vajalik, et seadmes on olemas 256 QAM ja 4x4 MIMO tehnoloogia tugi.