Fotod ja video: Taxify juhid kogunesid õhtul Tallinnas meeleavaldusele

Vaikiv meelavaldus algas kell 21 ning on planeeritud kestma südaööni. Hetkeisuga on end «kohvijoomiseks» nimetatud kohtumisele registreerinud ligi 50 juhti.

«Kohtumine toimub Pärnu maantee viadukti all, sest kontorisse meid ei lasta. Korjame kokku juhtide arvamused ja mõtted asja tagasi paremaks muutmise poole ning üritame leida võimaluse ametliku kohtumise Taxify otsustajatega. Siiani on kontori pool meid ignoreerinud,» ütles üks Taxify juhtidest Postimehele.

Esmaspäeva õhtul kella 21 ajal said kõik Taxify juhid tema sõnul kirja, kus üteldi, et alates teisipäeva lõunast hakkab kehtima dünaamiline hinnastamine. «Antud hinnastamist prooviti ka enne jõule, tagasiside juhtidelt oli ühene - see ei tööta ja klientide ning juhtide vastane,» ütles juht. «Sellegi poolest Taxify käivitas selle ja sellest hetkest kukkusid juhtide sissetulekud 30 protsenti.»

Selle kaotusega on meeleavaldajate sõnul tekkinud olukord, kus juhid peavad tegema tööd ca 70-80 tundi nädalas, et tasuda maksud ning autode rendi ja kütuse eest.

«Oleme üritanud suhelda Taxify kontoriga antud teemast. Meie leiame, et see on ohtlik, kui kliente teenindab juht kes on olnud roolis 70-80 tundi. Kaugel ei ole aeg, kus toimub esimene avarii, loodetavasti ilma inimohvriteta,» ütles meeleavaldusel osaleja.