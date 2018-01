Kevadest on igaühel suurem voli oma andmete üle

«Need on kõik andmed, mille järgi on võimalik isikut tuvastada – näiteks nimi, isikukood või e-posti aadress,» selgitas Tele2 tootedirektor Katrin Aron ning lisas, et kui siiani on ettevõtetel olnud vaba voli, kuidas klientide andmeid hoida ja kaitsta, siis uus regulatsioon loob selleks kindla raamistiku ning ähvardab eksimisel hiiglaslike trahvidega.