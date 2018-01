iPhone X – täiesti teistmoodi telefon

Sama fenomen on toimunud ka iPhone Xiga. Olen lugenud mitut arvustust, kus väidetavalt endised iPhone’i kasutajad on Apple’i uues mudelis erakordselt pettunud. Et hullumeelne hind ja poolikud tehnilised lahendused. Mind panevad sellised arvustused vaid autoritesse kriitiliselt suhtuma st on objektiivsed arvamused ja on hall või must PR-tegevus. Olgu lugu Korea telefonitootjate reklaamitegevusega nii nagu see on, aga vaatame Apple’i iPhone’i juubelimudelit lähemalt.

VÄLIMUS

Klaas ja teras. See kombinatsioon kõlab tuttavalt. Näiteks iPhone 4Si juurest. iPhone X särab üleelusuuruses, eriti veel hõbedane versioon. Terasega laetud serv isegi rohkem, kui kunagi iPhone 4Si juures. Paraku on selle säraga seotud väike probleem. Nimelt maksab iPhone Xi klaasist tagakülje vahetus, juhul kui see purunema peaks, üle 500 euro. See on umbes kaks korda kallim, kui ekraani väljavahetamine! Mis tähendab, et üleliigsete finantside puudumisel on soovitav iPhone Xile kindlasti mingi kest ümber panna või ära kindlustada. Kaitsev ümbris aga varjutab paraku edeva korpuse igasuguse sära. Puhta ilu jüngrid võivad muidugi loobuda Apple’i disaini ilu varjamast, kuid mina olen teid igatahes hoiatanud.

Järgmisena tahaks rääkida telefoni suurusest. Olen algusest peale olnud fanaatiline Pluss-suuruses telefonide fänn. Omal ajal soetasin ma isegi esimese 5-tollise ekraaniga telefoni, mis välja tuli, Dell Streak’i. iPhone Xi ekraan peaks olema suurem kui ühelgi varasemal iPhone’il – 5,8 tolli. Ometi on X oma mõõtmetelt märgatavalt väiksem 5,5-tollise ekraaniga iPhone’ide plussversioonidest. Puhas maagia, kas pole!? Ometi pole lood päris nii, nagu numbrid meile näitavad. Esiteks on iPhone Xi ekraanil iseloomulik ’tukalokk’, mis varjab endas erinevaid andureid ning tekitab ekraani ülaserva teatava lõtku. Mitmed kasutajad on sellel teemal juba jõudnud ka viriseda, tehes Apple’ile etteheiteid pooliku disainilahenduse pärast. Minule isiklikult see mingit probleemi ei tekita, aga ma pole ka kuigi agar telefoniekraanilt filmide vaataja. Filmid ja videod on minu arvates ainuke olukord, millal see tukalokk veidi häirivalt võib mõjuda. Telefoni suuruse juurde naastes aga tundub mulle, et Apple on siin tabanud naelapea pihta – iPhone X on esimene suure ekraaniga telefon, mida on mugav kasutada ka ühe käega. Minu jaoks on tegu tõelise jackpot’iga. Tõsi, paljud rakenduste loojad pole veel iPhone’i uue ekraani võimalusi kasutama hakanud, kuid see on tõenäoliselt üpris lühikese aja küsimus, millal uus ekraan saab n-ö täisvõimsusega tööle asuda.

iPhone Xi välisdisaini suurimaks muutuseks on tegelikult mitte niivõrd telefoni servast servani ulatuv ekraan, vaid kodunupu kadumine telefoni esipaneelilt. See muutus on aga omakorda kaasa toonud veelgi suuremaid muutuseid telefoni kasutamises.