Galerii ja video: Amazon avas neli miljardit maksnud džunglikontori

Kokku neli miljardit dollarit maksnud ehitist on planeeritud ja ehitatud juba viimased seitse aastat. Kontoripinna Spheresi eesmärk on tekitada töötajatele kontorist eemale pääsemise ja lõõgastumise koht, kus saab rahulikult üksi tööd teha või koosolekuid pidada.

Kompleksi üheks suurimaks vaatamisväärsuseks on Elav Sein, mille näol on tegu läbi nelja korruse kõrguva seinaga, mida katab lopsakas taimestik. Taimi hoiab paigal (ja üksteisele ette kasvamast) spetsiaalne võrk, milles igal taimel on oma tasku. Võrku kastetakse ülevalt alla. Spheresi on toodud kokku üle 40 000 erineva taimeliigi üle kogu maailma ja mõned neist on üpris haruldased.