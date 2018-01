Tehnikaarvustus: mis mõte on Samsung Galaxy A8-l?

Nende kahe strateegia on toota seadmeid kõigis hinnaklassides ja selle nimel tuleb mängida seadmete mälu, väljanägemise ja jõudlusega. Kohati on see mäng läinud nii ülekäte, et suurt ei saa enam aru, mis vahet on odava, keskklassi ja tipptelefoni vahel.

Nüüd jõudis Eestiski müügilettidele uusim sellistest – Samsung Galaxy A8 – üks paljude seast, aga mitmes mõttes siiski eriline. Igaks juhuks puust ja punaseks: Samsungi odavtelefonid algavad tähega J, keskmised tähega A ja tipptelefonid tähega S. Kusjuures S-ide järel olevad numbrid muudkui kasvavad, kuid teiste nimed jäävad samaks – muutub vaid sulgudes olev aastaarv.

Niisiis on A8 uusim keskklassi esindaja Samsungi mobiilide perekonnas. Ja nagu ikka, on aeg esitada küsimus, mis tunne on – kas töötab tõrgeteta, näeb hea välja, teeb normaalseid fotosid ja maksab mõistlikku hinda? Proovin lõpuks vastata ka küsimusele, mis on selle telefoni mõte ja miks just teda vaja oli?

Alustame väljanägemisest

See telefon ei ole õnneks eest kumer. Ausalt öeldes ei olegi ma aru saanud, miks peaks üks telefon olema kumera esipaneeli servadega – kas keegi loeb näiteks raamatut nii väänatult, et ridade otsatähti näha poleks, ning ka svaipides hoidud alateadlikult kumerustest eemale, et sealt mitte mingul juhul mingi Edge-menüü lahti ei tuleks. Seega esimene pluss teenitud, piisab täiesti tagasihoidlikust ümarusest ekraani servadel.

Sarnaselt Samsungi tipptelefonidega on A8-l alati sees ekraan, mis näitab kella ja märguandeid. FOTO: Aivar Pau

Teiseks on selle kõlar ja mikrofon toodud altservast paremale küljele. Jälle pluss, videoid salvestades ja vaadates ei kaeta seda nüüd enam nii sageli sõrmega. Kui keegi peaks kasutama telefoni lukustusest vabastamiseks sõrmejäljelugejat, siis teadmiseks, et ka see on nüüd toodud tagaküljel kaamera kõrvalt (mobiilide ajaloo mõttetum asukoht) selle alla – ehk siis nüüd veidi väiksem võimalus objektiivi oma sõrmega määrida.

Tagakülg on telefonil mõnusalt kumer ja sobitub hästi kätte. Minu testtelefon oli ka sümpaatselt vesihall – ehk toon, mida korealased kutsuvad miskipärast orhideehalliks (kui keegi on lillepoes vesihalli orhideed näinud, siis palun tehke pilt ja andke teada).

Mis puutub ekraani, siis on siin astutud väike samm tagasi võrreldes viimaste S-klassi telefonidega. Enam ei ole kasulikku pinda servast servani ja vanad-halvad ääreribad on tagasi (kui ma nüüd vaatan võrdluseks Note 8-t, siis näen, et ohoo – kumerused on suures osas mustad – seega teenib tippklassi kumerus ka eesmärki mustasid ja kasutuid ekraaniribasid varjata). Aga muidu ekraan nagu ikka – terav ja selge ning videoprotsessor töötab tõrgeteta (tehnilise spec’i panen artikli lõppu).