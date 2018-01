USA katsetab ballistiliste rakettide hävitamiseks põrgulikku «metallora»

Peantagoni hirmutab üha enam mõte, et mitmed nende rivaalid soetavad omale hoolega ballistilisi rakette ning tegelevad nende arendamise ja täiustamisega.

Hiina Dong Feng 21, Vene Iskander-M ja Põhja-Korea No Dong 1 kujutavad endast USA maa- ja merevägedele reaalset ohtu. Iskander raketid võivad näiteks sõja ajal hävitada terveid soomusväeosasid, baase ja peakortereid ning Dong Feng on spetsiaalselt mõeldud suurte laevade, eriti lennukikandjate uputamiseks.

Pentagonil on muidugi selliste rakettide vastu arendatud välja kaitsesüsteemid, kuid need on üüratult kallid. THAAD ja Patriot PAC-3 MSE süsteemid suudavad küll vaenulikke ballistilisi rakette alla tulistada, kuid iga rakett maksab umbes 2 miljonit dollarit tükk. See teeb nad sageli kallimaks rakettidest, mida nad peaks alla tulistama.

Ühtlasi ei suuda mitte kumbki raketisüsteem hävitada ballistilist raketti 100-protsendilise tõenäosusega (see jääb erinevate hinnangute järgi rohkem 50-60 ringi). Seepärast tuleks ühe raketi vastu lasta korraga välja terve trobikond tõrjerakette, mis paiskaks rahalised kulutused kiiresti läbi lae.

Just sellel põhjusel otsivad ameeriklased odavamaid alternatiive ning üheks väga lubavaks variandiks on ülikiire ja kaugjuhitav täpsusmoon nimega Hyper Velocity Projectile (HVP). Tegu on sisuliselt ülimadala õhutakistusega metallist oraga, mis on võimeline saavutama enam kui seitsmekordset ülehelikiirust (kuni 9012 km/h).

Taolise moona prognoositavaks hinnaks on vaid 86 000 dollarit tükk ja selline hinnasilt on armeele niivõrd meelepärane, et HPV'd tahetakse hakata katsetama juba sellel aastal.

Üksik HPV ei kannata tegelikult täpsuselt raketiga võrdlust, kuid M109A6 Paladin liikursuurtükid ja M777 välihaubitsad võiks neid lasta lühikese ajaga suurtes kogustes, ilma, et rahakott liiga palju kannataks. Kuuest kuni kaheksast haubitsast koosnev suurtükipatarei võib teha 15 sekundi jooksul kuni 24 lasku.