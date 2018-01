Ukraina nimekirjade tagajärg: pangad hakkasid Eesti firmasid vältima

Üks on tänaseks kindel – Eesti ajutine kandmine Ukraina «mustade riikide» nimekirja ei olnud kuidagi seotud meie e-residentsuse projektiga. Seda kinnitasid Postimehele nii e-residendtsuse programmi asejuht Ott Vatter kui rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov.

«Meid nõustava Ukraina advokaadibüroo sõnul puudutab kehtestatud piirang Ukraina ettevõtteid, mille aastane käive Eesti ettevõtetega on üle 10 miljoni UAH-i ( ligi 280 000 eurot). E-residendi ettevõtted on reeglina väikeettevõtjad, kelle aastane käive jääb alla selle summa,» selgitas Ott Vatter.

Sama märkis Dmitri Jegovor, kelle sõnul ei puutu e-residentsus tõesti, sest sama nimekirja kantud Lätil, Ungaril, Maltal, Gruusial «jne jne ei ole mingit e-residentsust». Kusjuures, ukrainlased on aktiivsuselt Soome ja Venemaa järel üllatuslikult lausa kolmandal kohal e-residentide seas – neid on statistika kohaselt hetkeseisuga enam kui 1600.

Probleem on mujal

Küll aga möönis Dmitri Jegorov seda, et riikidevahelistes äritehingu kontrollis tuleb palju enam pöörata tähelepanu siirdehindade temaatikale. Küll ei ole tema sõnul õige või efektiivne kehtestada nimekirju «eriti mustadest» riikidest, vaid siirdehindade kontroll kui põhimõte peaks puudutama kõiki piiriüleseid tehinguid seotud isikute vahel.

«Sellised nimekirjad võivad tekitada ka tarbetut kõrvalmõju, mis oli tegelikult juba ka juhtunud – pangad hakkasid vältima operatsioone Eestiga seotud ettevõtetega ja ka äripartnerid muutsid oma käitumist. See teeb eesti ettevõtjate elu Ukrainas keerulisemaks,» tõdes Jegeorov.

Nimelt pidi maksumäär olema 5 või rohkem protsenti madalam kui Ukraina maksumäär 18 protsenti, ja Eesti puhul arvati selleks olevat 0 protsenti. See aga ei vasta tõele ja Eestis on jätkuvalt 20 protsendiline kasumimaks.

«Eesti kaudu ei ole - teatud kurbade tagajärgedeta- võimalik Ukraina maksustamata kasumeid välja viia mis tahes teistesse piirkondadesse, nagu Ukraina võimud oletasid,» kinnitas Jegorov vastuseks Postimehe küsimusele, kui kindlad saame me olla selles, et Eesti maksusüsteemi välisfirmade poolt ikkagi ära ei kasutata.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman ütles täna valitsuse istungil, et Eesti, Läti, Malta, Gruusia ja Ungari eemaldati maksuparadiiside nimekirjast, kuna see on nende jaoks «väga tundlik küsimus».