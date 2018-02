Mõjukas bitcoin'i konverents korraldas lõpupeo stripiklubis - ja nüüd kahetseb seda

«Me oleme kamp 20. aastates kutte, kelle on palju raha. Meile meeldivad alasti tüdrukud,» põhjendas New Yorgist pärit krüptoraha kaubitseja Jeff Scott. Nii reserveeris ta koos ühe riskifondi analüütiku ja kahe idufirma juhiga laua 12-le.

Ühtlasi märkis Scott, et õhtu ei erinenud kuidagi nendest kordadest, kui ta tavaliselt on stripiklubis käinud. «Kui see kellelegi ei meeldi, siis on see tema valik, kuid keegi ei saa eeldada, et mina hakkan sellepärast ennast muutma.»