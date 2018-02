Täna taas «kohvitama» kogunevad Taxify juhid tahavad peamiselt üht: hinnatõusu

Hetkel maksab tavaoludes Taxify autosse istumine 99 senti, kilomeetritasu on 35 senti ja minutitariif 10 senti ning miinimumarve 2,5 eurot. Juhid soovivad aga, et minimaalne sõidutasu oleks 4,5 eurot, sõidualustustasu 1,55 eurot, kilomeetri hind 0,44 senti ning ajatariif jääks samaks.

«Kahetsusega peame teatama, et Taxify juhtide ja juhtkonna vahel ei ole leitud mitte ühtegi lahendust. Taxify juhtkond on välja pakkunud küll omapoolse lahenduse, aga see sisaldas seda, et kõik jääb endiseks,» ütles üks meeleavalduse korraldajatest Postimehele.