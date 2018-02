Saksa Leopard-2 tanki loeti üheks parimaks, kuni see läks Süüriasse

24. jaanuaril levis üle Saksamaa poliitmaastiku pahameeletorm, kui Süüriast hakkasid tulema teated, et Türgi kasutab sakslastelt ostetud Leopard-2 tanke Loode-Süüria kurdide vastu. Mitu poliitikut kutsusid valitsust üles lõpetama relvade tarnimist Türgile.

Saksamaa müüs 2000ndate alguses Türgile 354 Leopard-2A4 tanki, mis vahetasid osaliselt välja Ankara vanemad ja vähem soomustatud 1960ndate M60 Pattonid. Kuulujuttude järgi (mis pole leidnud tõestust) nõustus Berliin tanke müüma ainult juhul, kui neid ei kasutata kurdide vastu. Kas selline suusõnaline leping ka reaalselt eksisteeris, pole teada, kuid Leopardid hoiti kurdi konfliktidest eemale.

2016. aastal viis Türgi ISISe-vastaste operatsiooni Eufrati Kilp raames Süüria piirile teise soomusbrigaadi Leopard-2 tankid. Nii ISIS kui kurdid olid enne seda hävitanud rakettidega üle kümne Türgi M60 Pattoni ja nii oodati «eliitmasinatest» midagi enamat.

Leopard-2A4 mudelid olid ehitatud aga külma sõja lõpus ja mõeldud tegutsema kolonnides, et tõrjuda massides saabuvaid Nõukogude tanke. Need ei olnud mõeldud pidama vastu improviseeritud lõhkekehadele ja varitsusest lastud tankitõrjerakettidele. 2A4 mudelid olid eest palju tugevamalt soomustatud kui külgedelt ja tagant, sest partisanisõda ei kuulunud lihtsalt selle tanki tööülesannete hulka.

Ühe veebi sattunud dokumendi järgi hävitas ISIS 10 Leopard-2 tanki: viis võeti maha küljele või taha sihitud tankitõrjeraketiga, kaks hävitati improviseeritud lõhkekehade ja/või miinidega, üks hävitati miinipildujaga ja ülejäänud kahe põhjus on täpsusamata.

Siin välja toodud fotod kinnitavad vähemalt kaheksa Leopard-2 hävingut. Väidetavalt hävitas ühe enesetaputerrorist, kes rammis tanki lõhkeaineid täis topitud autoga. Kõige levinumateks tankitõrjerakettideks olid aga AT-7 Metis ja AT-5 Konkurs, mis on mõlemad Nõukogude relvad.

Kokkuvõttes võib öelda, et tankide kaotamises on peamiselt süüdi Türgi sõjavägi, kes ei pakkunud masinatele piisavat jalaväe tuge ja kasutasid neid pigem pikamaa tuletoetusena, et aidata kohalikke Türgit toetavaid relvarühmitusi (kes tegid kogu musta töö). Kuna jalavägi tanke ei valvanud, siis saigi neid suhteliselt lihtsalt varitseda.

Uuemad Leopard-2 mudelid nagu Kanada 2A6M ja Taani 2A5s on näidanud Afganistanis Talibani vastu palju paremaid tulemusi. Mõned on küll miinide ja improviseeritud lõhkekehade läbi viga saanud, kuid alati ära parandatud ja teenistusse tagasi saadetud. Saksamaa hakkas 2017. aastal tootma ka veel raskemat Leopard-2A7V mudelit, mis on mõeldud tegutsema muuhulgas ka partisanisõja piirkondades.

Türgi tahab nüüd, et Saksamaa uuendaks nende Leopard-2 tanke, kuid kahe riigi vahelised suhted on järsult halvenenud. 2017. aasta veebruaris vahistati Saksa-Türgi topeltkodakondsusega ajakirjanik Deniz Yücel, kes töötas väljaande Die Welt heaks. Ta on siiani Türgi võimude käes ja teda süüdistatakse kurdide heaks luuramises.

Türgi on lubanud, et Leopard-2 tankide uuendamise korral Yücel vabastatakse. Sisuliselt on tegu väljapressimisega. Saksamaa lubas sellise tehinguga mitte iialgi nõustuda, kuid välisminister Sigmar Gabriel valmistas tegelikult juba ette lepingut tankide uuendamiseks, tuues ettekäändeks ISISe-vastase võitluse.

Jaanuaris hakkasid aga ilmuma teated, et Türgi kasutab Saksa tanke Afrinis kurdide positsioonide ründamiseks ning surma on saanud juba kümned tsiviilisikud. Kurdide relvarühmitus Rahvakaitseüksused (YPG) postitas 21. jaanuaril YouTube'i video, milles tulistatakse Konkurs tankitõrjeraketiga Leopard-2 tanki. Videost paraku ei selgu, kas tank löödi rivist välja või mitte.

Rünnakuid Afrinis ei suutnud Saksamaa enam alla neelata ning tankide uuendamine poliitilise vangi vabastamise vastu kanti maha. 25. jaanuaril teatas Merkeli administratsioon, et Türgi tankide uuendamine jääb ära, vähemalt praeguseks.