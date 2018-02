Kas tõesti Volvo või ikka Mercedes – peagi langeb kate Taavi Aasa uuelt ametiautolt

Üldse esitas pakkumise vaid kaks sõidukimüüjat, kuid selle üle ei maksa imestada, kuna seatud tingimused olid tõeliselt karmid – nelikrattavedu, vähemalt 150-hobujõuline diiselmootor. Hea, et viimasel hetkel võeti neist maha esitulede pesurite nõue, kuna soovitud LED-tulesid ei puhasta pesuriga tõesti ükski autotootja. Kas tarneaeg 1,5 kuud soosis vaid pakkujaid, kellel soovitud masin kohe võtta on.

Info-Auto turundusjuht Tiit Lillipuu on varem Postimehele öelnud, et spetsifikatsioonile vastav Volvo mudel võiks olla Volvo S90 Momentum D5 (173 kW), mille hinnakirjaline hind on 55 860 eurot. Täna ta pakkumisele esitatud auto mudelit nimetada ei soovinud ja nimetas seda infot konfidentsiaalseks.