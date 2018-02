Facebooki tippjuhil on ravimatu vähk

Nicola Mendelsohn kirjutas Sunday Times Magazine’is , et haigus diagnoositi tal novembris 2016. Ta märkis, et kõige raskem hetk tema elus oli see, kui pidi vähi põdemisest teada andma oma neljale lapsele, kirjutab BBC .

Suurbritannias on see sageduselt viies vähktõve vorm. 46-aastane Mendelsohn ise kirjutas, et 60 protsenti haiguse põdejatest elab siiski enam kui 10 aastat ning see näitaja kasvab.