TransferWise sai aasta lõpus Euroopa ühe suurima riskiinvesteeringu

«TransferWise’i puhul on ilmne, et meile mitte ainult ei tundu, et eestlaste loodud fintech-ettevõte on edukas, vaid seda kinnitavad TransferWise’i laienev haare, majandustulemused ning ettevõttesse tehtud suurinvesteeringud. Kahtlemata on ettevõte jõudnud oma sektoris maailma hiidude sekka,» ütles KPMG Baltics OÜ ärinõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.