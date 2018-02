Tehnikatest: päris sõbraks me ei saanud, Fitbit Ionic

Fitbit on senise kümne tegevusaasta jooksul tootnud tõesti peamiselt lihtsaid spordikelli – väga lihtsa välimusega käevõrude abil pulss ja sammud kirja ning andmed mobiili. Nüüd on Fitbit astunud tõeliselt pika sammu edasi ja jõudnud lähedale sellele, kus ees juba tõeliselt suured tehnoloogiahiiud enda sportimist mõõtvate nutikelladega – Samsung, Apple, Huawei, LG.

Kolm põhinäitajat sellel kellal on: Fitbit Ionic on saanud suure värvilise puutetundliku ekraani, sellel on GPS ja veekindlus ning piisavalt mälu rohke muusika mahamängimiseks. Samas on eri spordialade valik menüüs konkurentidega võrreldes väga väike ning ka kasutajale pakutav info tema tegemiste kohta pole just kõige rikkalikum. Aga uurime kella veidi lähemalt.

Väga sümpaatne on kõik, mis puutub kella välimusse. Mõnusalt lai pehmest plastist rihm ja väga kerge korpus teevad selle kandmise märkamatuks ja mõnusaks. Kas spordikella korpus peab olema lamedalt nelinurkne või pigem randme kuju järgivalt kaarjas, see võib ju olla maitseküsimus.

Ionicu valik on nurgelisus ning selle plussiks räägib kindlasti see, et sportimise ajal on jooksev info säraval ekraanil kergesti loetav. Värviline LCD-ekraan ise on kaetud Gorilla Glass 3 kaitseklaasiga ja see on kuni 1000-nitise erksusega. Ka ilmaseisu suudab see mobiililt enda ekraanile tekitada (endal tal sõltumatut ilmaäppi pole):

FOTO: Aivar Pau

Kella ei tule ka liiga sageli randmelt eemaldada, kuna see on veekindla korpusega. Paraku tähendab plastkate alumiiniumist korpuse peal seda, et üle 45-kraadise kuumuse kätte sellega minna ei maksa, seega pärast trenni sauna minemise eel soovitaks see randmelt võtta.

Menüünuppe on kellal kolm ning lisaks saab vaateid vahetada puutetundlikul ekraanil libistades ja vajutades. Paremal serval asuv ülemine nupp avab menüü, alumine on kiirvalik mõne trenni alustamiseks ning vasaku külje ainus nupp viib kasutaja avavaatesse tagasi.

Kus on sõudeergomeeter?

Edasi asusin uurima, mis puhkudel ma kella võiksin eriliselt tööle rakendada. Selge pilt on jooksmise ja rattasõiduga – need on valikutes täiesti olemas ning kui esimesel jooksuõhtul oli kell selle mõõtmise kenasti pooleli jätnud, siis teisel korral ja edaspidi õnnestus see juba veatult.

GPS on olemas ja töötab, tulemusi saab hiljem vaadata Fitbiti äpist. See on aga nii segane, et kui esimesel korral suutsin oma liikumismarsruudi, vahemaade kiiruse ja pulsi konkreetse trenni käigus üles leida, siis praegu üle vaadates see koht enam esimese hooga meelde ei tulnud. Seega on Fitbit tublisti vaeva näinud, et kasutaja oma terviseandmeid tagantjärele ei näeks. Ja see mulle muidugi ei meeldi.