Ametlik: Eesti parimat mobiilse interneti kiirust pakub Telia

TJA tegi iga operaatori võrgus 3000 kilomeetri pikkusel teekonnal liikudes üle 1900 mõõtmise ning selgus, et Telia keskmine allalaadimiskiirus oli 48,1 Mbit/s. Tele2 järgnes tulemusega 41,5 Mbit/s ja Elisa 39,7 Mbit/s. Võrreldes eelmise aasta mõõtmistulemustega on Tele2 ja Elisa võrgu kiirus suurenenud kuni 40 protsenti.

Täpsemalt on kõik andmed avaldatud TJA veebilehel .

4G LTE leviala on tänaseks laiendanud kõige enam Tele2 ja Elisa, kes on eelmise aasta tulemuse 90-92 protsenti viinud 96-97 protsendini ehk sarnaseks Teliaga, kes saavutas selle tulemuse juba üle-eelmisel aastal. Tele2 ja Elisa on Teliale 4G LTE võrkude ehitamisega järele jõudnud ning mõningates piirkondades juba edestanud.