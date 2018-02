Taxify juhid teenivad nirult

«Kui võtta jaanuarikuu, siis 735 eurot on juhtide poolt Taxifyga jagatud tulu- ja kuluandmetel põhinev netotulu eeldusel, et juht teeb n-ö täistöönädala. Sellest on maha läinud vahendustasu ja kõik autoga seotud kulud, sh rent ja kütus,» ütles Postimehele Taxify pressiesindaja Marek Unt.

Brutopalgaks teeb see veidi üle 800 euro, mis on ligi 400 eurot väiksem Eesti keskmisest palgast.

Ta täpsustas, et selle summa puhul on arvestatud juba ka maksudega, mis on arvestatud juhtide hulgas enamlevinud stsenaariumi põhjal, et juht on ettevõtja ning kannab kulusid ja maksab makse (sh sotsiaalmaksu) ettevõtte alt.

Detsembris ehk kõrghooajal oli täiskohaga sõitvate juhtide sissetulek tema sõnul aga pea kolmandiku kõrgem.

Taxify on saanud selle palganumbri, võttes aluseks nii juhtide esindajate esitatud kui ettevõtte enda andmed.

«Meie arvestuslikud andmed ja juhtide reaalsed kuluandmed kütuse, liisingu ja muude autokulutuste osas ei lähe sugugi palju lahku. Mõnes kategoorias arvestame isegi suurema kuluga, kui juhtide andmete põhjal tegelikult kulub,» sõnas Unt.

Kui vaadata aga seda, mida sõiduvahedusteenuste abil tegutsevad juhid maksuametile on deklareerinud, siis on olukord palju nukram.

Uberi ja Taxify platvormide kaudu teenitud tulu deklareeris 2016. aastal 319 inimest ning kogusumma oli 450 000 eurot. See tähendab, et üks juht teenis deklaratsiooni kohaselt keskmiselt aastas 1411 eurot. Aasta varem oli deklareerijaid 69 ning summa 67 800 eurot. Tõsi, nende näitajate puhul ei selgu, kas teenust osutati põhi- või kõrvaltööna ja kõik on üheks numbriks kokku pandud.

Taxify kaudu teenust pakkuvad juhid on kaks nädalat järjest avaldanud ettevõtte kontori ees meelt ja nõudnud sõiduhindade tõusu, et nende sissetulek kasvaks. Toimunud on mitu kohtumist juhtide ja ettevõtte esindajate vahel.

«Kohtumist ja juhtidelt tagasiside kogumist jätkame ka sel nädalal, et jõuda lõpuks üheselt mõistetava tulemuseni,» märkis Marek Unt.

Prantsusmaal vahetati nime

Portaal Geenius teatab aga täna, et Pariisi ringkonnakohus langetas mullu detsembris otsuse, mille kohaselt peab Eesti sõidujagamisteenus Taxify vahetama Prantsusmaal nime ning maksma taksojuhte ühendavatele ametiühingutele kokku 6000 eurot trahvi.