Tõlkes kadunud: Norra olümpiakoondis tellis eksikombel endale 15 000 muna

Norrakate 109-liikmelise rahvuskoondise tarvis sõidutati olümpiakülla pool rekakoormat mune, kuid õnneks said kokad need saatnud kohaliku tarnijaga kokkuleppele ja 13 500 muna õnnestus tagastada, kirjutab Business Insider .

OL-leiren bestilte 1500 egg gjennom å oversette via Google Translate. Men det slo feil. 15.000 ble levert på døra. Vi ønsker lykke til og håper at de norske gullhåpene er glade – veldig glade – i egg: pic.twitter.com/qaWVpq1Xgy

Norra kokad loodavad sotsiaalmeedias naljatledes, et saadetis on märk kuldmunadest, mis palju õnne toovad. Palju toite tarnitakse neile koduriigist, aga mune olid nad otsustanud tellida kohalikust kauplusest.

Palju tõsisem uudis on aga see, et Norra Olümpiakomitee saatis Pyeongchangi taliolümpiamängudele koguni üle 6000 doosi astmaravimit. Seda on mitu korda rohkem kui Soomel ja Rootsil, teatas Norra rahvusringhääling (NRK).