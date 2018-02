Suur unistus estcoinist püsib elus

Pangad peaksid tema sõnul liigutama raha euro-estcoinidesse ja neist välja, kuid tehingud võiksid toimuda neist sõltumatult plokiahela kaudu. See tähendab jätkuvalt seda, et kogukonnapõhised tehingud saaksid toimuda üle maailma tasuta. Vaja on ainult digitaalset rahakotti ja riigi garantiid, et iga euro-estcoin ostetakse tagasi ühe euro eest.

«Meie e-residentsuse programmi meeskonna kui väikese 15-liikmelise kogukonna toimimist saab vaadelda millegi lihtsa, näiteks sünnipäevade kontekstis. Iga kord, kui kellelgi on sünnipäev, kulutame tavaliselt igaüks 10 eurot kingi peale. See tähendab, et iga kord tehakse 13 makset. Neist igaüks maksab pankadele umbes 40 senti, mis teeb peidetud maksena kokku üle 5 euro ja millele lisandub ka menetluse ajakulu. Kuna see summa ringleb meie vahel pidevalt, siis miks peaks olema pangad kaasatud vaid seetõttu, et tahame raha üle kanda digitaalselt? Igapäevaelu oleks kiirem ja tõhusam, kui me vahetaksime väärtust pangandusvõrgust sõltumata,» kirjutas Korjus.

Korjus sõnul toimiksid euro-estcoinid e-residentide kogukonnas samamoodi, nagu toimib muu valuuta videomängudes ja imiteeritud veebimaailmades. E-residendid saaksid sellel uuel platvormil euro-estcoine osta ning teiste e-residentidega ja vajaduse korral raha vastu vahetada, järgides seejuures kõiki pangandus- ja maksupõhimõtteid.

«Peamine erinevus oleks mõistagi see, et e-residendid ei mängiks sel platvormil lõbu pärast. Sellise estcoini variandi puhul nad hoopis saaksid kasu sujuvast ülemaailmsest teiste e-residentidega kauplemisest,» sõnas Korjus.

Asendus ID-kaardile?

Üks idee on e-residentsuse programmil estcoiniga seoses veel: see võiks tulevikus asendada e-residentide ja ka teiste Eesti residentide elektroonilist identiteeti.

Kaspar Korjuse sõnul kõrvaldaksid nn identiteedimündid kõrvaldaksid osa tehnoloogiat, mida meie e-riigi toimimine praegu vajab, ning ühtlasi vabaneksime osast praeguse tehnoloogia kulukusest ja tülikusest.

«Eestlased ja e-residendid võidaksid kulude vähenemisest ja saaksid oma digitaalse identiteediga veebis teha peaaegu kõike,» sõnas Korjus.

Riigi Infosüsteemi Ameti hinnangul on see idee aga nii värske aja analüüsimata, et seda on raske kommenteeridagi.

«Kuna meil puudub teadmine, millistele andmetele, sh uuringutele Kaspar Korjus oma artiklis tugineb, samuti pole RIA-l ülevaadet, millistele süsteemidele nimetatud lahendus tugineb, ei saa me anda ka hinnangut, milliseid tehnoloogiaid see asendaks ja millistest puudus tekiks,» ütles RIA pressiesindaja Helen Uldrich.