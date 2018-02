Taavi Aas sai linnalt uue uhke Volvo

Uus ametiauto on praegusest mahukam ja soodsam, tõdes Aas vastates Tallinna linnavolikogu liikme Annela Ojaste (SDE) samasisulisele arupärimisele. Mehe senise ametiauto Mercedes-Benz E350 d hind käibemaksuta oli 49 990 eurot, uue Volvo hind aga 48 325 eurot.

Lisaks uuris Ojaste Aasalt, miks vajab linnapea, kes elab oma väitel Tallinnas Mähel, nii võimsat autot (185 kilovatti) ja nelivedu, kui ta liikleb vaid Tallinnas. Aas vastas, et auto puhul on oluline mõista, et tegemist on Tallinna Linnakantselei esindusautoga, mida kasutatakse ka väliskülaliste transpordiks ja see pole kaugeltki ainuisikuliselt linnapea käsutuses.

«Auto liikleb tõepoolest enamiku ajast Tallinnas, kuid mitte ainult. Nelikveo puhul on tegemist sõidu turvalisust tagava meetmega, tagamaks paremat haarduvust ja juhitavust ja läbivust erinevates oludes,» ütles Aas, lisades, et nii võimas auto pole Tallinna pildis kindlast harulda, eriti kuna tegu on suure esindusautoga.

Ojaste uuris edasi, et miks linnapea kuluka sõiduauto valimisel ei eelista hoopiski keskkonnasäästlikku elektriautot, et linlastele head eeskuju näidata. Aas ütles, et elektriautode puhul on esindusautode valik küllalt väike, pealegi poleks elektriline esindusauto kuigi armuline pealinna rahakoti suhtes.

«Kui te peate silmas üht hiljaaegu raketiga lennanud mudelit, siis see maksab paraku mitu korda rohkem kui linna praegune auto,» viitas Aas Tesla Roadsterile, mis sel nädalal Elon Muski SpeceXi raketiga Marsi orbiidile lendas.

Ta lisas, et sellest odavamad variandid paraku on kas liiga pisikesed, et mitut inimest edukalt mahutada või väikese läbisõiduvõimega, mis võib osutuda probleemiks kui on tarvis sõita linnast välja.

Aasale uue auto leidmise hanke tingimused olid küllaltki karmid. Näiteks pidi auto samaaegselt olema sedaankerega ja neljarattaveoga. Lisaks peab tal kapoti all nurruma diiselmootor, millel võimsust vähemalt (!) 150 kW.

Lisaks on nõutud kõiki LED-tulesid, automaatkäigukasti, musta värvi kere, esi- kui tagaistmete soojendusega nahksisu, veojõukontroll, sõiduraja hoidmise funktsioon ning maksimaalsel lubatavusastmel toonitud klaasid, nõlvalt stardiabi.