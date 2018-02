«Loll mõte» – pangajuhid põrmustavad Riisalu ideed

«Isiklikult ma ei näe siin mingit point'i, miks sisuliselt kaudselt riigile kuuluv pank peaks seda soovima? Mis huvid need siiski on? Meil on niigi paks riik ning liiga palju on riigis tegevusi, mis ei peaks üldse riigi käes olema. Teeme siis veel ühe riigile kuuluva panga? Konkureerimaks erasektoriga? Kinnisvara haldusega juba riik konkureerib erasektoriga. Milleks? On siis parem omanik? Loll mõte,» ei hoidnud Aivo Adamson emotsioone tagasi.