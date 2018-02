Eesti Pank: EAS mängib ohtlikke mänge

Mülleri sõnul on Eesti Pank e-residentsuse projektijuhiga kohtunud ja selgitanud, miks on problemaatiline eurole alternatiivse riigi poolt tunnustatud maksevahendi loomine.

E-residentsuse programmi veab rahvusvaheline meeskond, mis tegutseb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) all. Üks nende värskeimaid ideid on luua estcoini-nimeline krüptokäibevahend oma kogukonna liikmete vahel.

Pangad peaksid tema sõnul liigutama raha euro-estcoinidesse ja neist välja, kuid tehingud võiksid toimuda neist sõltumatult plokiahela kaudu. See tähendab jätkuvalt seda, et kogukonnapõhised tehingud saaksid toimuda üle maailma tasuta. Vaja on ainult digitaalset rahakotti ja riigi garantiid, et iga euro-estcoin ostetakse tagasi ühe euro eest.