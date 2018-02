Elektriautode rent näitab hambaid Taxify ja Uberi liivakastis

Aga kampaania loosungid on ettevõttel kõlavad ning konkurentsi pakkumine taksoettevõtetele on nende peamine sõnum.

«Viimastel aastatel on Uber ja Taxify muutnud lühisõidud mugavaks ja soodsaks. Kliendile soodne teenushind on aga toonud kaasa streikivad taksojuhid, mis annab märku, et soodne hind ei pruugi jääda kestma,» ütles ELMO Rendi tegevjuht Enn Laansoo Jr. «Seetõttu leidsime, et on õige aeg konkurentsivõimelise lühirenditeenuse pakkumisega astuda taksoteenuse pakkujate mängumaale.»