Eesti ettevõtja valiti maailma 100 mõjukama identiteediedendaja hulka

Sellisesse seltskonda sattus ka Jana Krimpe, kes tegeleb organisatsiooni Global Alliance of National Mobile Identities kaasesimehena ja Eesti ettevõtte B.EST Solutionsi asutaja ja tegevjuhina Eesti riiklike digilahenduste eksportimisega.

Muu hulgas on ta rakendanud Eesti X-tee lahenduse Aserbaidžaanis. Aserbaidžaanis on loodud eestlaste eeskujul ka rahvuslik mobiil-ID nimega Asan Imza (tõlkes «lihtne allkiri»), mis on kasutusel riikliku e-identiteedina ja teeb kättesaadavaks enam kui 600 e-teenust.

Jana Krimpe juhitav B.EST Solution on ka partner digitaalse allkirjastamise platvormi rakendamisel islamiharidust vedavale rahvusvahelisele organisatsioonile ISESCO. Ettevõtmises nimega Digital Trade Hub of Azerbaijan muudetakse paberivabaks kõik riiklikud ekspordi- ja impordiprotseduurid. Riigis on käivitatud ka Eestiga sarnane m-residentsuse projekt, et lihtsustada äritegevust välismaalastele.