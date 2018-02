NASA dokumendid paljastavad: Trump tahab rahvusvahelise kosmosejaama erakätesse anda

Trumpi administratsioon teatas jaanuari lõpus, et pärast 2024. aastat ei kavatase riik rohkem kosmosejaama toetada. Seda hoolimata tõsiasjast, et ekspertide hinnangul tuleks rahastust pikendada ISS'i tööea lõpuni, mis saabub 2028. aastal.

Dokumentide järgi ei taheta jaama aga mitte atmosfääri kukutada, vaid pigem loodetakse anda see üle erasektorile. Plaan on saanud kiiresti tugeva vastuseisu osaliseks, sest mitmete ametnike sõnul kahjustaks see USA huvisid kosmoses. ISS on ühtlasi seotud ka mitmete rahvusvaheliste lepingutega, mis hõlmab teisi riike ja tõenäoliselt tekitaks taoline otsus lepingupartnerites pahameelt.