Sai valmis! Häirekeskus suudab nüüd Eesti teedelt vastu võtta automaatseid avariikõnesid

Sellised kõned käivituvad juhul, kui raskesse liiklusõnnetusse sattunud inimesed ise abi kutsuda ei saa või puuduvad õnnetusel pealtnägijaid.

Tarkvararakendus loodi Häirekeskuse tellimusel ning koostöös siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT).

«eCall on automaatne hädaabi teavitussüsteem, mis aktiveeritakse tõsise õnnetuse korral automaatselt sõidukisiseste anduritega või käsitsi. Automaatkõne tehakse Häirekeskusele koos abivajaja asukoha ja muu vajaliku infoga,» selgitas CGI Eesti ärijuht ja eCall projekti eestvedaja Erik Tiits.

Ta märkis, et rakenduse mõju rahvatervisele ei pruugi küll veel lähiaastatel olla suur, aga see on suurepärane näide üha rohkem digitaliseeruvast tulevikust.

Vastava süsteemiga peavad olema varustatud alates 31. märtsist kõik 2018. aastal Euroopa Liidu liikmesriikides müügile tulevad sõiduautode uued mudelid. Iga ELi riik peab valmis olema automaatkõnede vastuvõtuks – täna on Eestil see võimekus juba olemas.

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul võiks eCall kõne rakendumine aidata peamiselt olukordades, kus teade liiklusõnnetusest Häirekeskusesse ei jõua.

«Juhul, kui õnnetusse sattunud sõidukis enam keegi ise abi kutsuda ei saa, tuleb täna loota, et õnnetus toimub kohas, kus on möödujaid, kes saavad kiirelt abi kutsuda. Tulevikus ei sõltu abi jõudmise kiirus enam ainult sellest, kas õnnetusel on pealtnägijaid, vaid see info jõuab Häirekeskusesse automaatselt. See annab lootust, et liiklusõnnetuses kannatada saanud inimesteni jõuab abi varem ja suudame sellega päästa rohkemate inimeste elusid,» rääkis ta möödunud nädalal toimunud pressikonverentsil.