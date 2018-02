Soome ehitab endale ajaloo suurimad sõjalaevad, mis kannavad USA rakette

Soome mereväe peamine tulejõud tuleb kaheksast raketipaadist, milleks on neli 240-tonnist Rauma-klassi alust ja neli 250-tonnist Hamina-klassi alust. Ülejäänud laevastik koosneb peamiselt miiniveeskajatest ja logistikalaevadest.

Rauma-klass on jäänud aga juba päris vanaks ning 2015. aastal eemaldati kõik neli laeva kulunud kere pärast tegevteenistusest. Nende asemele ehitatakse aga neli täiesti uut 3000-tonnist korvetti, mis on üle saja meetri pikad.

Uued alused plaanitakse võtta kasutusele millalgi 2020ndatel.

Veebruaris kiitis USA välisministeerium heaks 112 miljoni dollari suuruse müügilepingu, mille raames ostab Soome 68 maa-õhk tüüpi RIM-162 ESSM (Evolved SeaSparrow) õhutõrjeraketti ja 17 MK25 raketikanistrit. See võib tähendada, et Soome tahab panna igale uuele alusele 16 õhutõrjeraketti, mis on korvetisuuruse sõjalaeva kohta muljet avaldav number.

Lisaks neile tahab Soome oma uutele alustele ka laevatõrjerakette, torpeedosid ja miine. Võimekus meremiinide veeskamiseks on oluline just selle pärast, et korvetid peaks hakkama millalgi asendama ka kahte Hämeenmaa-klassi miiniveeskajat, mis saadetakse samuti pensionile.

Laevatõrjerakettideks valitakse tõenäoliselt USA Harpoonid. USA välisministeerium kiitis veebruaris heaks (võimaliku) müügilepingu sajale RGM-84Q-4 Harpoon Block II raketile, mida Soome tahab kasutada ka Hamina-klassi laevadel ja mis vahetavad välja praegused Rootsi RBS-15 laevatõrjeraketid.

Uued korvett-tüüpi laevad sobivad hästi Soome kaitsestrateegiaga, milleks on muuta igasugune invasioon sissetungijale võimalikult kulukaks ja ebamugavaks, et see mõjuks heidutavalt. Soome merevägi ei suudaks iialgi peatada Venemaa rünnakut, kuid nad saaks sellest teha neile tõelise peavalu.

Soome madalad rannikuveed on täis saari ja fjorde, mis võimaldavad igasugustel raketipaatidel ja väiksematel sõjalaevadel ennast hästi peita ning korraldada laastavaid varitsusi. Ootamatult ilmuv Harpoon-rakett on igale sõjalaevale hirmus üllatus. Madal vesi aitab hoida eemale ka allveelaevu, mis ei taha sageli selliste sügavustega riskida.