Video ja fotod: eestlased said valmis Kihnu stiilis elektriratta

Jalgratas ise kannab nime Choppelectric ning selle eelis võrreldes tavarattaga on see, et sõitja võib edasiliikumiseks kasutada mootori abi. Aga kui aku juhtub tühjaks saama, siis saab edasi vändata nagu tavalise rattaga. Elektrimootoril on võrreldes sisepõlemismootoriga minimaalselt liikuvaid osakesi ning seeläbi ei vaja see hooldust. Kogu akust tulenev vool liigub otse mootori ja tagaratta liigutamiseks.